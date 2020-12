Nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch lãnh án 12 năm tù

Phiên sơ thẩm xét xử nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch diễn ra trong nửa ngày 15/12 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, với mức án 12 năm tù giam, ba năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

"Ông Thạch vô tội. Các cơ quan tố tụng không có căn cứ kết tội ông," luật sư Hà Huy Sơn nói với BBC Tiếng Việt từ Nghệ An, ngay sau kết thúc phiên tòa.

Cựu chiến binh, cựu tù nhân chính trị Trần Đức Thạch bị công an Việt Nam bắt ngày 23/4/2020.

Vợ ông Thạch, bà Nguyễn Chương, nói với BBC qua điện thoại, ngay sau phiên tòa rằng gia đình bà 'rất tức giận vì bản án bất công'. Bà nói chồng bà chỉ đòi tự do, dân chủ chứ không làm gì 'lật đổ chính quyền' và bà không công nhận bản án này.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, lãnh đạo Hội Anh Em Dân Chủ mà ông Thạch là thành viên, viết trên Facebook cá nhân rằng việc tuyên án ông Thạch là "tội ác", và "yêu cầu trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho ông Trần Đức Thạch và tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đang bị giam cầm".

'Dấn thân vì dân chủ không phải là tội'

'Án nặng, không có bằng chứng'

"Các vụ án có tính chất chính trị thường có chỉ đạo từ trước, chứ không liên quan gì nhiều đến tình tiết của vụ án. Tòa chủ yếu phụ thuộc vào thái độ. Nghĩa là xem bị can, bị cáo có khuất phục không. Nếu có thì mức án thấp còn không thì mức án cao để răn đe."

"Tại phiên tòa, quan điểm của tôi là ông Thạch vô tội. Mức án 12 năm tù 3 năm quản chế dành cho ông Thạch là nặng. Thứ nhất, ông là cựu chiến binh, có đóng góp trong chiến tranh. Nhưng tòa không ghi nhận đóng góp trong chiến đấu của ông với lý do là họ không có hồ sơ."

Cũng theo luật sư Sơn, thẩm phán Chủ tọa Trần Ngọc Sơn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, không cho ông được chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án. Việc này theo ông Sơn là vi phạm Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tổ chức nhân quyền nói gì?

Hồi cuối tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch - HRW) cũng lên tiếng về trường hợp của nhà thơ Lê Đức Thạch.

Ông John Sifton, Giám đốc vận động khu vực châu Á của HRW phát biểu: "Chính phủ Việt Nam muốn trừng phạt Trần Đức Thạch vì ông đã có các hoạt động thúc đẩy nhân quyền và công lý, cho rằng việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của ông là một tội ác. Các chính phủ khác nên nêu lên mối quan ngại của họ trước phiên tòa xét xử ông và kêu gọi trả tự do cho ông."

"Các tòa án của Việt Nam nên làm việc để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác, chứ không phải thực thi quyền lực độc tôn của Đảng Cộng sản," Sifton nói. "Trần Đức Thạch sẽ không được xét xử công bằng vì Việt Nam không có nền tư pháp độc lập và công bằng".

Báo Việt Nam nói gì?

Hội đồng Xét xử cho rằng hành vi phạm tội của ông Thạch là "nguy hiểm cho xã hội", "xâm phạm đến sự thống nhất về nền tảng tư tưởng chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo."

Trần Đức Thạch là ai?

Theo tài liệu của HRW, Trần Đức Thạch, 69 tuổi, quê Nghệ An, đã viết hàng trăm bài thơ, một cuốn tiểu thuyết, và nhiều bài báo, hầu hết đều lên án nạn tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Là một cựu chiến binh của Giải phóng quân, ông cũng là thành viên của Câu lạc bộ Nhà văn Nghệ An. Cuốn tiểu thuyết năm 1988 của ông, Đôi bạn tù, "đã mô tả bản chất độc đoán của hệ thống luật pháp Việt Nam và những điều kiện vô nhân đạo trong các nhà tù Việt Nam". Hay tập thơ 'Những điều chưa kể' viết về cuộc sống thiếu tự do và công lý.