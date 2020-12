"Đốt lò" cuối năm ở TPHCM: Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt tạm giam

Đến tối ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thông tin chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Cang.

Chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam ông Tất Thành Cang (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Long An, trú quận 6 - nguyên Phó Ban chỉ đạo công trình lịch sử TPHCM) của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".