Trương Châu Hữu Danh bị bắt: Một luật sư nói Điều 331 'mơ hồ'

Ông Danh (38 tuổi, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An) bị bắt để điều tra hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.