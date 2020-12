Việt Nam: Đốt lò nóng, nhưng tham nhũng quyền lực thì sao?

"Lồng thể chế" có "nhốt" được quyền lực?

"Và tổ chức "Đảng ta" nói theo triết học là một căn nhà hữu thể (the House of being) cho những cá nhân đó, do đó ông nói mất đảng là mất tất cả, trong khi với những thế hệ mới của những đảng viên, họ không nhìn vấn đề "Đảng ta" như một căn nhà cho hữu thể của họ, mà họ coi đó như một cơ hội hay một cơ chế để giải quyết những nhu cầu mà bây giờ là kinh tế cá nhân.