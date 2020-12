Việt Nam: Công an nói gì về vụ bắt giữ Tất Thành Cang?

Tại cuộc họp báo ngày 21/12, Công an TP HCM thông tin về sai phạm của ông Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM.

Thượng tá Phạm Văn Thành cho biết: "Liên quan vụ án này, PC03 Công an TP HCM đã khởi tố tổng cộng 19 bị can, trong đó hầu hết là lãnh đạo chủ chốt của IPC, SADECO và một số bị can là cán bộ Văn phòng Thành ủy TP HCM".