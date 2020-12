Sáng kiến Cúc Vạn Thọ: Người Ba Lan thứ nhì 'cố ngăn cuộc chiến Việt Nam'

Sáng kiến Cúc Vạn Thọ: Người Ba Lan thứ nhì 'cố ngăn cuộc chiến Việt Nam'

Hoạt động của ông Lewandowski, mà sau này chúng ta biết được qua sách và các bài báo như trên The New York Times năm 2013 (năm ông Lewandowski qua đời), có mật danh là 'Operation Marigold' (tên tiếng Anh của hoa Cúc Vạn Thọ).

Sau khi trở về từ cuộc gặp với ông Phạm Văn Đồng, ông Lewandowski quay lại Sài Gòn và được Bộ trưởng Ngoại giao VNCH giới thiệu với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, theo the New York Times trong bài của Douglas Martin (02/09/2013). Trong cuộc gặp với Tổng thống Thiệu, ý kiến để ông Lewandowski đóng vai trò trong "thương thảo hòa bình" được nêu ra.

Ông Nguyễn Đình Phương đã tới Warsaw, nhưng cuộc gặp của ông với đại sứ Mỹ John Gronousky đã không xảy ra, theo James G. Hershberg viết trong cuốn sách in năm 2012: "Marigold: The Lost Chance for Peace in Vietnam (Cúc Vạn thọ: Cơ hội bị mất cho hòa bình ở Việt nam)."