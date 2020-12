Nữ kiến trúc sư 'cách mạng hóa' sân chơi ở Việt Nam

Nguồn hình ảnh, Think Playgrounds

Nhưng doanh nghiệp xã hội của Kim Đức, có tên gọi Think Playgrounds đã có bước tiếp cận từ cơ sở để tạo ra các không gian sáng tạo cho trẻ em chơi đùa.

Hãy để trẻ em chơi đùa

"Các sân chơi khác quá xa nhà do đó các con tôi không có chỗ nào để chơi đùa sau giờ học," Hương nói.

Đó là mô hình mà Kim Đức gọi là 'sân chơi tự do' - một lý thuyết được xây dựng dựa trên suy nghĩ rằng trẻ em có thể chơi với mọi thứ.

Think Playgrounds tạo ra các đồ chơi từ vật liệu tái chế

Nguồn hình ảnh, Think Playgrounds

"Khi trẻ em được vui chơi tự do mà không bị áp đặt bởi các quy định, suy nghĩ của người lớn, chúng có thể biến mọi vật mà mình có trong tay thành đồ chơi."

Trong khi nhiều sân chơi ở Việt Nam sử dụng cỏ giả, các vật liệu sắt thép, xi măng, thì sân chơi của Think Playgrounds được tô điểm bằng cây cỏ và hoa.

Sân chơi cho trẻ em gái

Nguồn hình ảnh, Think Playgrounds

Đây là hợp tác giữa nhóm của Chu Kim Đức với chương trình Thành phố An toàn hơn cho Trẻ em gái của UN-Habitat và Women in Cities International với mục tiêu là xây dựng các thành phố an toàn và hòa nhập cho trẻ em gái từ 13-18 tuổi.