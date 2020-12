Kinh tế VN 'tăng trưởng tốt trong 2020' ở mức 2,91%

Mức tăng trưởng 2,91% đạt được là cao hơn so với mức dự đoán mà Ngân hàng Thế giới đưa ra hồi 10/2020.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, vốn có hiệu lực từ 1/8, được Tổng cục Thống kê đánh giá là một trong những lý do thúc đẩy kinh tế tăng mạnh trong Quý 4 so với các quý trước trong năm.