VN: Nhóm Triều đại Việt bị bộ Công an nói là tổ chức 'khủng bố'

Bộ Công an Việt Nam vừa ra thông cáo chính thức về nhóm Triều đại Việt, nói rằng đây là tổ chức 'khủng bố' từ nước ngoài.

Theo đó, Bộ Công an Việt Nam cho hay tổ chức này ban đầu được gọi là "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" thành lập tháng 1/2018, trụ sở đặt tại Canada.

Triều đại Việt được cho là đã gửi hàng chục ngàn USD cùng hàng trăm triệu đồng tiền Việt cho người ở Việt Nam để mua vũ khí, chế tạo bom, mìn, may cờ, in truyền đơn, khẩu hiệu phản động, Bộ Công an Việt Nam thông tin.