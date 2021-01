Covid-19: VN ký mua vaccine Anh và muốn có thêm từ Mỹ, TQ, Nga

Đây là loại vaccine dễ bảo quản hơn so với các loại của Pfizer và Moderna, chỉ cần cất giữ trong điều kiện nhiệt độ tủ lạnh, và có giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, mức hiệu quả được đánh giá là thấp hơn hai loại trên.

Việc tìm mua vaccine ngoại được triển khai do kế hoạch sản xuất vaccine nội tính đến mùa hè năm nay là "vẫn chưa thể", Bộ trưởng Y tế Mai Tiến Dũng được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói tại cuộc họp chính phủ sáng ngày 4/1.

Trước đó, Việt Nam đã đồng ý mua vaccine từ Nga, tuy nhiên tỏ ra không vội vã ký các hợp đồng do vấn đề chi phí có thể cao trong lúc số ca nhiễm bệnh và tử vong do virus corona trong nước ở mức thấp so với tình hình chung thế giới.