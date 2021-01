Ông Trump đã tặng cho Trung Quốc 'một món quà'?

"Điều mà đáng buồn nhất là một trong những thông điệp mà những người biểu tình để lại tại Capitol Hill, đó chính là 'Murder the media', tạm dịch là 'hãy giết bọn truyền thông', đó chính là thành quả của tổng thống đương nhiệm thứ 45 của Mỹ và nó cũng chính là sự tấn công, kết quả không hề tốt chút xíu nào cho những giá trị mà Hoa Kỳ vốn rất tự hào là tự do, dân chủ và tự do báo chí.