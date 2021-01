Quan hệ Mỹ - Việt thế nào sau khi ông Biden trở thành Tổng thống?

Từ Leeds, Anh quốc, nhà báo tự do Song Chi , cựu đạo diễn truyền hình bình luận:

"Cho nên tôi nghĩ rằng Tổng thống Mỹ nào lên cầm quyền, thì quan hệ đó vẫn sẽ không thay đổi, nhưng có điều chắc chắn là chính phủ Biden sẽ nhắc nhở nhiều hơn đến hồ sơ nhân quyền và do vậy Hà Nội sẽ không thể tiếp tục thả ga đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến như trước, tôi nghĩ như vậy."

Từ Hội An, kinh tế gia Bùi Kiến Thành nói với BBC:

"Với sự thay đổi lãnh đạo, trước hết nhìn rộng ra, tôi cho rằng sẽ có sự thay đổi về chính sách kinh tế, thương mại, an ninh, quân sự, quốc phòng của Mỹ đối với các nước đồng minh truyền thống của Mỹ, cũng như đối với các đối thủ của Mỹ.

"Định hướng là Mỹ hỗ trợ giúp Việt Nam tiến tới hội nhập sâu hơn với các nền kinh tế thị trường, từng bước xây dựng "Nhà nước Pháp quyền", phát triển tự do, dân chủ, nhân quyền và xã hội dân sự.

"Song mức hợp tác đến đâu, chủ yếu là do phía Việt Nam nhận thức và tạo điều kiện, trong quá trình cải tổ, đổi mới tư duy, đổi mới tập thể lãnh đạo, diệt trừ tham nhũng… vì luật pháp của Mỹ nghiêm cấm nhà nước Mỹ, cũng như các tập đoàn kinh tế Mỹ không được tham gia các hoạt động bị luật pháp Mỹ quy định là "tham nhũng".

Hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được thúc đẩy?

"Khoảng chục năm trở lại đây, trong lĩnh vực an ninh, quân sự và quốc phòng, giữa hai quốc gia cũng có những cải thiện nhất định trong quan hệ. Tôi tin rằng, khi ông Joe Biden lên cầm quyền, các quan hệ đó cũng sẽ vẫn được duy trì và thúc đẩy.

"Bởi lẽ, xét đến cùng, tiến trình đó mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Tuy nhiên, tôi không kỳ vọng vào sự thúc đẩy hay hỗ trợ phát triển dân chủ, tự do, nhân quyền và xã hội dân sự và rào cản thể chế ở Việt Nam có thể là bức tường vững chắc mà Hoa Kỳ không dễ vượt qua."

"Tôi cho rằng mối quan hệ Việt - Mỹ, Mỹ - Việt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh có nhiều biến chuyển tích cực thời Tổng thống Trump sẽ tiếp tục tăng cường theo hướng đó thời Biden.

"Tôi hy vọng các vấn đề phát triển tự do, dân chủ, nhân quyền và xã hội dân sự sẽ được chính quyền Joe Biden đặt ra như một nội dung của họ trong các mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, vốn bị chính quyền Trump gác sang một bên trong nhiệm kỳ của ông ấy."

"Về an ninh biển Đông, chính quyền Biden, theo tôi, vẫn sẽ giữ chính sách mà chính quyền Trump tuyên bố ngày 13 tháng 7 năm 2020 ít nhất về hình thức. Việt Nam, bên cạnh đó, cần thúc đẩy vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn khu vực Mekong.