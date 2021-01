Đại hội 13 khai mạc: Nhân sự và đường lối có gì mới?

"Trước hết, tôi chú ý một thông tin trên trang mạng Chính phủ Việt Nam cho biết đại biểu nữ chiếm 13,99% ở Đại hội 13 này, tôi thấy rằng nếu so sánh với kỳ đại hội trước, đại hội XII thì con số này nhích lên.

"Thứ hai, về chế độ và chính trị của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, tôi muốn nói thêm một điều rằng từ 2 đến 15 năm trước đây, khi mới tham gia vào hoạt động tranh đấu cho tự do dân chủ, tôi có cái nhìn lạc quan hơn nhiều.

Nguồn hình ảnh, Other

Trường hợp đặc biệt và phản ứng dây chuyền?

"Lý do chuyển có thể là do quá tuổi và trường hợp đặc biệt ở lại thì không làm Thủ tướng nữa, thế còn chức vụ khác là Chủ tịch Quốc hội, tôi thấy là mọi người nói rằng lẽ ra để ông Vương Đình Huệ làm Thủ tướng thì tốt hơn.

"Thế nhưng nói đi thì cũng nên nói lại một chút, tức là quy chế 214 rất là rõ và rõ ở chỗ tiêu chuẩn để trở thành Thủ tướng phải đảm bảo được những nhân tố như thế này: thứ nhất, bỏ qua điều kiện về chính trị vì ai cũng phải có điều kiện ấy, thì điều kiện về lãnh đạo kinh tế là phải có rất là sâu sắc, cũng như phải có hiểu biết và có kinh nghiệm rất sâu sắc về mặt an ninh, quốc phòng.

"Nếu đúng với những điều kiệt như thế, thì ông Vương Đình Huệ không đủ điều kiện tốt về mặt an ninh, quốc phòng, cho nên đấy có thể là một lý do mà người ta đã đề cử chọn ông Phạm Minh Chính, bởi vì ông Chính đã có kinh nghiệm về kinh tế, khi ông lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông đã làm rất tốt, tỉnh ấy đã thay đổi rất nhiều.

"Còn các vấn đề về an ninh, quốc phòng, đương nhiên ông ấy nắm tốt vì ông đã từng làm Thứ trưởng Công An; và trước đó ông cũng đã làm các cấp bậc khác nhau từ dưới lên trên ở trong ngành đó, nên ông hiểu các vấn đề về quốc phòng và an ninh. Cho nên đó là một nhận xét mà người ta cho rằng nên dựa vào quyết định 214.