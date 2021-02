Hậu Đại hội 13: Lựa chọn lãnh đạo, sao cứ khép kín?

Vai trò cá nhân trong chủ nghĩa tập thể và nhân sự thế nào?

"Tập trung hóa" và "nhuốm màu giáo điều"

Cũng đánh giá về Bộ Chính trị sau Đại hội 13 của Đảng CSVN, một tác giả từ Hoa Kỳ cho rằng 18 tân ủy viên có tuổi trung bình "già hơn, nặng quân đội, công an và giảm kỹ trị hơn" so với khóa 12.

Trong bài viết trên trang The Diplomat (02/02/2021), ông Zachary Abuza, nhà nghiên cứu Đông Nam Á từ trường National War College, Hoa Kỳ nói với lứa tuổi trung bình 63, đây là Bộ Chính trị "già, đông nam giới hơn Bộ Chính trị khóa 12".

"Đại diện của công an cũng dày", theo ông Abuza. Ngoài Bộ trưởng Công an Tô Lâm tái cử, thì còn những người các có xuất thân từ bộ này: Phạm Minh Chính từng là Thứ trưởng, Nguyễn Hoà Bình cũng đã từng làm trong Bộ Công an trước khi sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.