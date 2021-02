VN: Chiến binh mạng 'ăn ngủ với máy tính' và muốn có chứng chỉ Mỹ

Một bài viết trên trang Quân đội Nhân dân ở Việt Nam gần đây ca ngợi tinh thần làm việc và trình độ chuyên môn cao của các quân nhân – chuyên gia an ninh mạng của Bộ Tư lệnh 86.

So với Phương Tây, lực lượng quân sự cho không gian mạng ở Việt Nam ra đời không hề muộn hơn nhưng nhiệm vụ của họ có khác, gồm cả tiêu chí vì “cách mạng”, chứ không chỉ là an ninh mạng thuần tuý.

Bài báo ca ngợi “các chiến binh mạng” có “tinh thần làm việc say mê, “cháy” hết mình vì công việc, ngày đêm “ăn ngủ với máy tính”.

“Một trong những điều kiện khắt khe đối với những người muốn theo đuổi sự nghiệp bảo đảm an toàn thông tin là có “bảo bối” chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin. Hiện nay, Học viện SANS (Mỹ) có rất nhiều khóa học cấp chứng chỉ bảo mật tương ứng như GISF, GSEC, GPEN, GCIH... cung cấp cho các chuyên gia cập nhật kiến thức và kỹ năng về an toàn an ninh mạng phức tạp.”