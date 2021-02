Báo Công an VN nói về bài học đảo chính Myanmar và Liên Xô cũ

Nhân đảo chính Myanmar báo công an ở VN cảnh báo không để lực lượng vũ trang 'phản bội Đảng', bảo vệ quyền lợi của 'giai cấp tư sản'.

Trong một bài viết nói khá rõ về quá trình xảy ra đảo chính tại Myanmar, báo của ngành công an tại Việt Nam lên án chuyện 'phi chính trị hóa lực lượng vũ trang'.

Giai cấp tư sản Việt Nam?

Bài viết “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”- vấn đề nhìn từ Myanmar” (20/02/2021) không đi vào lý do vì sao quân đội Myanmar lại tiến hành đảo chính mà muốn chuyển sang vấn đề “chống lại luận điểm” của các thế lực “thù địch, phản động” mà tờ báo nói là vẫn nêu ra lâu nay tại Việt Nam.

Bài báo cho rằng đây là một “âm mưu thâm độc”, nhằm tách Công an và Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội.

Nhắc lại bài học Liên Xô và Đông Âu

Tác giả cho rằng chính vì một phần là do “làm cho quân đội bị 'phi chính trị hóa' và bị vô hiệu hóa” nên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu vào cuối năm 1991 bị tan rã.

Tại Liên Xô, chính các nhóm tướng lĩnh bảo thủ của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ đã thực hiện đảo chính bất thành tháng 8/1991 nhưng bị chính quyền Nga của Boris Yeltsin đánh bại, theo Archie Brown trong cuốn “The Rise and Fall of Communism” (2009).

Ở CHND Ba Lan, trước khủng hoảng toàn diện và sau khi biện pháp mạnh (Thiết quân luật gần hai năm) không giải quyết được gì, ban lãnh đạo do hai đại tướng Wojciech Jaruzelski (kiêm tổng bí thư Đảng), và Czeslaw Kiszczak (bộ trưởng công an) đã dẫn dắt hệ thống chính trị đàm phán với giai cấp công nhân và trí thức, đưa tới Hội nghị Bàn tròn chuyển đổi thể chế năm 1989.

Tại CHDC Đức, quân đội không đóng vai trò gì trong những ngày cuối của hệ thống XHCN còn Bộ trưởng Công an Erich Mielke (đại tướng, ủy viên Bộ Chính trị) đã bị Quốc hội giải nhiệm vì các nhóm an ninh Stasi của ông ta không kiểm soát nổi tình hình, theo John Koehler khi viết về quá trình giải tán cơ quan an ninh Stasi.