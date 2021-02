Mỹ chi hàng trăm triệu đô cho VN nhưng nhân quyền chỉ là phần nhỏ

Mỹ chi hàng trăm triệu đô cho VN nhưng nhân quyền chỉ là phần nhỏ

Về nhân quyền, CRS viết rằng 'Dù chính phủ Trump tiếp tục có đối thoại nhân quyền hàng năm và phê phán VN về hành vi nhân quyền trong các báo cáo thường niên, và những tuyên bố chọn lọc, chính quyền có vẻ như không đặt ưu tiên cao cho vấn đề quyền con người (did not appear to assign a high priority to human rights).