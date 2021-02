Vụ Đồng Tâm: Sáu bị cáo 'nhóm tội nặng' sắp ra tòa phúc thẩm

Mong muốn của luật sư?

"Lý do là vì trong quá trình điều tra vụ án, chúng tôi cho rằng có khá nhiều những sai sót và nhiều thiếu sót về phương diện tố tụng. Và những sai sót, thiếu sót này rất nghiêm trọng đến mức độ có thể dẫn tới những oan sai trong kết luận và xét xử vụ án.

"Phải nói thật đây là sáu bị cáo trong nhóm tội bị tuyên với tội danh là 'giết người', do vậy hình phạt đối với họ là rất nặng, còn những bị cáo còn lại, trong đó có một số ban đầu bị buộc tội danh 'giết người' đã được chuyển sang tội danh 'chống người thi hành công vụ', do đó hình phạt với nhóm được chuyển tội danh đó là khá nhẹ, đồng thời một số người trong số đó đã được trả tự do luôn tại tòa.