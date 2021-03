Việt Nam: Xử phúc thẩm 6 bị cáo vụ án Đồng Tâm

"Lý do là vì trong quá trình điều tra vụ án, chúng tôi cho rằng có khá nhiều những sai sót và nhiều thiếu sót về phương diện tố tụng. Và những sai sót, thiếu sót này rất nghiêm trọng đến mức độ có thể dẫn tới những oan sai trong kết luận và xét xử vụ án.", ông Mạnh nói.

"Do vậy, họ chấp nhận bản án mà theo họ khi đã có sự gia giảm hình phạt như vậy đã là may mắn cho họ rồi; cho nên họ chấp nhận là họ không kháng cáo đối với hình phạt của họ, so với 6 bị cáo kháng án kia."