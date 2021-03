Kỳ vọng gì ở dàn lãnh đạo Đảng, nhà nước VN trong nhiệm kỳ mới?

"Trước đây, trong lĩnh vực xây dựng đảng, người ta đã nói rằng công tác nhân sự, cán bộ là hết sức quan trọng, việc chọn được đúng người ra làm việc là then chốt, do vậy đảng CSVN từ khi được thành lập cho đến nay đã luôn lưu ý vấn đề này do đó đã làm việc thành công và đấy cũng là điểm mạnh mang tính đặc thù của hệ thống chính trị hiện nay của Việt Nam."