VN và ba nước khác thành công trong việc không để LHQ chỉ trích nặng Myanmar?

22 phút trước

"Chúng tôi cũng thấy rằng Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên ASEAN - một tổ chức đặc biệt không tin rằng bất kỳ ai nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của quốc gia khác."

"Đó là lý do tại sao Việt Nam cùng Nga, Ấn Độ và Trung Quốc ngăn cản LHQ áp dụng bất kỳ ngôn ngữ mạnh, sử dụng cụm từ 'đảo chính quân sự', hay gây thêm áp lực lên Myanmar."

Trước đó, hôm 10/3, ông Phil Robertson cũng viết trên Twitter : " Người dân của #Burma nên biết rằng khi Hội đồng Bảo an LHQ không hành động liên quan đến cuộc đảo chính quân sự của # Myanmar - thì đó là do những kẻ xấu (villain) ngăn chặn LHQ đưa ra bất kỳ hành động nào: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam ".

Bình luận của ông Phil Robertson được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ ra tuyên bố chung hôm 9/3 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các sự kiện ở Myanmar và lên án bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa. Cơ quan này cũng yêu cầu quân đội "thực hiện kiềm chế tối đa" trong khi họ theo dõi chặt chẽ tình hình.

VN, Ấn Độ, Nga và TQ yêu cầu bỏ chữ "cuộc đảo chính"?

Tính đến ngày 16/3, ít nhất 149 người biểu tình thiệt mạng, trong đó có nhiều bạn trẻ dưới 20, theo The Guardian .

Những người biểu tình, các nhà hoạt động và dân thường trong nhiều ngày qua đã cầu xin cộng đồng quốc tế can thiệp và bảo vệ người dân Myanmar khỏi các cuộc tấn công của quân đội, theo CNN hôm 16/03/2021.

Hôm 9/3, tất cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí ủng hộ ra tuyên bố quyết liệt nhất kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra, nói rằng họ "lên án mạnh mẽ bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa" và kêu gọi quân đội "thực hiện kiềm chế tối đa."

Thông cáo của LHQ thường chỉ được đưa ra sau khi có sự đồng thuận của 15 thành viên Hội đồng Bảo an, gồm cả các nước thành viên thường trực và không thường trực.

Tháng trước, Hội đồng Bảo an LHQ cũng gửi thông cáo tới báo chí bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng khẩn cấp quốc gia do quân đội Myanmar áp đặt, đồng thời kêu gọi thả lập tức những người bị bắt giữ, nhưng không phê phán cuộc đảo chính do vấp phải sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.