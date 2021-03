Sách mới của George J. Veith muốn viết ‘công bằng hơn’ về ông Nguyễn Văn Thiệu

một giờ trước

Một cuốn sách lịch sử, do George J. Veith bằng tiếng Anh, vừa ra mắt, phân tích 20 năm tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt đưa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào trung tâm sách.

Sách do Encouter Books ấn hành năm 2021, có tựa Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam's Shattered Dreams (Đấu Kiếm Vùng Đất Xa: Những Ước Mơ Tan Vỡ của Nam Việt Nam).

Ông George J. Veith từng nổi tiếng nhờ cuốn sách Black April - THE FALL OF SOUTH VIETNAM, 1973-75, in năm 2013.