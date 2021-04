Bộ tranh “History” của họa sĩ Lê Hào: Khích lệ người xem ngược dòng lịch sử

một giờ trước

Tháng 4/2020, Lê Hào thuộc một trong 6 nghệ sĩ đến từ Đức/Hong Kong, Hungary, Việt Nam và Nhật Bản có tác phẩm sắp đặt mang tên "My temple" (Ngôi đền) trưng bày trong triển lãm "Reflection" tại Art Space MoritakaYa (Iwaki, Fukushima, Nhật Bản). Thoạt đầu, ta thấy đây giống như một căn phòng ngủ, hay nói như nhà phê bình mỹ thuật Lý Đợi, "một phòng ngủ trong lăng tẩm vĩnh cửu". "Ngôi đền" của Lê Hào là gợi tưởng về dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận và sự tác động của nó đến đời sống, nền văn hóa Chăm bản địa, nơi hình tượng tháp Chăm và đền thờ Chăm được chọn làm biểu tượng. Dưới một tác phẩm nghệ thuật, "My temple" giúp chúng ta phản chiếu, ngẫm ngợi và tự vấn về điện hạt nhân - một trong những bi kịch lớn của thời đại. Hơn thế nữa, tác phẩm sắp đặt này còn khái quát được bản chất của sự sống con người trong sự truy vấn và gợi ý.

Nhiều người biết đến Lê Hào như một nghệ sĩ đương đại với các tác phẩm sắp đặt như "My temple" hay video art, nhưng anh xuất thân là họa sĩ tranh giá vẽ với hơn 8 năm sinh viên khoa sơn dầu (trung cấp và cử nhân) của Đại học Mỹ thuật Tp.HCM. Với tranh giá vẽ, anh theo đuổi dòng tranh sáng tác theo chủ đề.

Khích lệ người xem ngược dòng lịch sử

Không ít người lo ngại giáo dục lịch sử tại Việt Nam đang biến thế hệ Z và Millenial thành những con vẹt chứ không giúp họ phát triển khả năng tư duy hay bảo vệ chính kiến. Chính cách thức dạy học mang tính công thức khiến thế hệ trẻ bị mê hoặc trong lòng tự hào tự tôn dân tộc nhưng lại thực sự không hiểu tự do là gì. Nếu các phong trào như mùa xuân Ả Rập, biểu tình phản đối sự can thiệp thô bạo của Bắc Kinh tại Hong Kong, biểu tình Myanmar 2021,… có điểm chung là do những người trẻ lãnh đạo và là hương vị mới thì ở Việt Nam, người ta không thấy những tinh thần như thế, đặc biệt là ở người trẻ.