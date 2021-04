Điểm qua ý kiến quốc tế về các chức lãnh đạo mới lên của VN?

Trong bài viết " The odd couple: Vietnam, Laos get new leaders " đăng trên Asia Times ngày 6/4, tác giả David Hut t nhận định rằng ở Việt Nam và Lào, một số các chính trị gia được bố trí vào những vị trí không phù hợp với những kinh nghiệm của họ.

'Cột tròn đóng vào chỗ vuông' (round pegs have been placed in square holes), ông David Hutt ví von bằng tiếng Anh về trường hợp ông Phạm Minh Chính ở Việt Nam và ông Thongloun Sisoulith, thủ tướng Lào lên nắm vị trí lãnh đạo Đảng.