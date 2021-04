VN: Phản ứng các giới trước vụ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động chuyên gây quỹ từ thiện tại Hà Nội để giúp các tù nhân lương tâm tại VN, bị bắt ngay trong tuần lễ Việt Nam có nội các mới, do một cựu trung tướng công an đứng đầu ở cương vị tân thủ tướng.

Theo thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Công an TP Hà Nội, cơ quan này đã thi hành Lệnh bắt để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thúy Hạnh về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.''

Tổ chức quốc tế nói gì?

Đồng thời Tổ chức Ân xá quốc tế cũng kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam trả tự do "ngay lập tức và vô điều kiện" cho bà Hạnh cũng như chấm dứt các cuộc tấn công liên hồi vào những người bảo vệ nhân quyền lẫn người chỉ trích ôn hòa.

"Các nhà chức trách phải tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy và thực hiện các quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội," văn bản viết.

Mới đây, trên trang The Diplomat, tác giả Sebastian Strangio nhận định việc đưa một quan chức công an chuyên nghiệp như ông Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chiến dịch "đốt lò " để diệt trừ tham nhũng.

Dư luận nói gì?

Trên Facebook cá nhân, ông Trịnh Hữu Long - đồng sáng lập viên của Luật Khoa tạp chí viết: "Được tin chị Nguyễn Thúy Hạnh bị công an bắt đi sáng nay, dù không bất ngờ tôi cũng đau xót vì chị là người tôi vừa mến mộ về tấm lòng vừa khâm phục cách làm việc."

Ông Long cho rằng đây nên được xem là vụ "bắt cóc vì không có lệnh, hoặc ít nhất là chưa ai thấy họ công bố lệnh, hoàn toàn trái với luật tố tụng hình sự. Tuy vậy, thông tin đến giờ cũng khá nhiễu loạn, chỉ biết là chị Hạnh bị công an bắt đi".

"Công an có nghĩa vụ phải công bố thông tin này ngay, và tốt hơn cả là phải trả tự do cho chị Hạnh ngay. Chị ấy không làm gì trái pháp luật và lương tâm con người cả. Nếu quyên tiền giúp đỡ nhau miếng cơm miếng cháo lúc hoạn nạn mà bị cho là "chống chính quyền" thì đó là kiểu chính quyền gì?"

Trên Facebook Khanh Nguyen (nhạc sĩ Tuấn Khanh) viết: "Theo các nhà quan sát, việc bắt giữ chị Nguyễn Thúy Hạnh có thể được xem như là một trong những cú dứt điểm của công an Hà Nội, để hoàn toàn quét sạch tất cả những trạm thông tin tự do, đem lại sự thật có thể gây bất lợi cho phía chính quyền."

Đồng thời, dư luận cũng đặt câu hỏi gây quỹ là việc làm nhân đạo thì sao bị bắt. Facebook Thu Duong viết: "Mới chat với chị Hạnh tuần trước. Không ngạc nhiên vì sống dưới chế độ độc tài toàn trị này, mỗi người dân chỉ là một tù nhân dự bị. Mong chị bình an và hy vọng có sức ép từ công luận quốc tế để chị sớm trở về với nhà tù lớn."

"Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Hạnh, thông báo cho gia đình bà về tình trạng của bà cũng như cho bà được làm việc với luật sư."

Việt Nam nói gì?

Hôm 07/4, thông tin về vụ việc, một thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Công an TP Hà Nội có tựa đề "Bắt giữ 01 đối tượng phát tán tài liệu chống phá Nhà nước" đưa tin:

"Ngày 07/4/2021, Cơ quan Anh ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thúy Hạnh, sinh năm 1963, HKTT, chỗ ở: Căn hộ 0412A, toàn R6, số 72A, Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.''