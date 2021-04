VN: Nhà thơ người Chăm Đồng Chuông Tử 'mất tích'?

một giờ trước

Một nhà thơ, nhà hoạt động xã hội dân sự và văn hóa người Chăm, ông Đồng Chuông Tử bị mất tích từ hôm thứ Tư, 07/4/2021, trong lúc gia đình bày tỏ nghi ngại với BBC là ông đã bị an ninh chính quyền 'bắt giữ'.

"Chồng tôi đã không về nhà kể từ hôm thứ Tư, tôi thì đang đi làm công ở tỉnh khác, hôm trước chồng tôi có nói với tôi là anh ấy có nhận được giấy mời lên làm việc của công an, và anh ấy sẽ đi.

"Tôi có đề nghị người đó cho tôi nói chuyện với chồng tôi, thì người đó nói là anh Đồng Chuông Tử đang 'bị say quá' nên không nói chuyện được, say từ sáng đến chiều.

"Tôi năn nỉ là kể cả chồng tôi có say, thì cứ cho tôi nghe, tôi nghe tiếng hay hơi thở của chồng tôi, thì tôi biết ngay, nhưng người đó nhất quyết không cho tôi nói chuyện và sau đó tắt máy và tôi cố liên lạc lại thì đều không được và chồng tôi biệt vô âm tín từ hai ngày qua và anh ấy cũng chưa được về nhà."

'Có giấy triệu tập của công an'?

Khi được hỏi bà có nghĩ là ông chỉ tự vắng mặt và mất liên lạc do một lý do bình thường nào đó hay không, bà Phú Thị Hà Nin nói:

"Tôi không thể biết lý do nào mà nhà tôi bị bắt, anh ấy làm gì, có hoạt động gì hay không, thì tôi không bao giờ được biết, nhưng chồng tôi có cho tôi biết là anh ấy có giấy mời của công an lên làm việc từ hôm thứ Tư và từ đó thì anh ấy biệt vô âm tín.

"Tôi dự định là sẽ về đến nhà cuối tuần này để lên Công an hỏi về việc của chồng tôi, nếu không kịp thì tôi cố gắng ngay đầu tuần sau sẽ ra cơ quan công an.

"Thông tin theo cá nhân nhận được, anh Đồng Chuông Tử đã (được) chuyển từ cơ quan công an thị xã Ma Lâm xuống công an tỉnh Bình Thuận vào ngay ngày hôm qua 07/4. Vụ việc còn đang theo dõi xác minh lý do bị bắt và tạm giữ. Có thể đến chiều ngày mai 09/4 sẽ cập nhật chi tiết hơn."