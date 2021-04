Bị can Vũ ‘nhôm’ hối lộ 5 tỷ hay tặng nấm linh chi?

một giờ trước

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội Đưa hối lộ.

Nay, phía công an đưa ra thêm cáo buộc mới.

Theo kết luận điều tra của công an, tháng 6/2017, ông Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.