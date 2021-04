Covid: Sợ khủng hoảng như Ấn Độ, VN ráo riết chống dịch

Nhiều người dự kiến sẽ đổ về các khu vui chơi, tham quan với tâm lý chủ quan do một tháng qua Việt Nam không có ca nhiễm Covid mới nào trong cộng đồng.Lo ngại tăng cao khi các nước láng giềng có chung biên giới với Việt Nam như Lào, Campuchia đang bùng phát dịch bệnh và nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép bị phát hiện.

Nguy cơ từ các đường biên giới

Trong chuyến thăm tỉnh An Giang ở biên giới với Campuchia hôm thứ Hai, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết các nỗ lực phòng chống đại dịch phải được nâng lên mức cao nhất ngay từ bây giờ, theo VN Express.

Do sát đường biên giới với Campuchia, những ngày qua Phú Quốc liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tại Nghệ An, với hơn 468km đường biên giới, 33 chốt kiên cố cùng hơn 200 cán bộ, chiến sỹ, bộ đội Biên phòng tỉnh đã cũng đã lập "hàng rào sống", canh gác ngày đêm để chống dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh thành dừng lễ hội

Tại Bình, Ban tổ chức thông báo hoãn lễ hội Tràng An 2021. Lễ hội năm nay có chủ đề Tràng An - Kết nối các di sản, dự kiến tổ chức vào 29/4 trong quần thể danh thắng Tràng An.