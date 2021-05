Việt Nam: Thêm người bị truy tố liên quan đến Nhà Xuất Bản Tự Do

một giờ trước

Công an công bố lệnh bắt tạm giam bị can với Nguyễn Bảo Tiên

Báo Công an Nhân dân hôm 5/5 cho hay cơ quan công an vừa khám nhà, bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Tiên liên quan đến việc phát hành sách của Nhà Xuất Bản Tự Do.

Tờ báo này nói ông làm lái xe cho một công ty, nhưng 'do có tư tưởng xấu' nên khi thấy fanpage của "Nhà xuất bản Tự Do - Liberal Publishing House" đăng thông báo về khó khăn trong phát hành một số sách có 'nội dung chống phá chính quyền Việt Nam' thì đã liên hệ và đảm nhận khâu phát hành.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã 'lập biên bản thu giữ' số bưu phẩm này, đồng thời nhận thêm 23 bưu phẩm được ông Bảo Tiên 'giao nộp'.

Trả lời BBC vào thời điểm đó, bà Phạm Đoan Trang, đại diện Nhà Xuất Bản Tự do, nói: "Đối với Nhà xuất Bản Tự Do, giải thưởng này là tưởng thưởng của nỗ lực, can đảm của mọi người từ khi thành lập. Trong suốt thời gian đó, các thành viên chưa có một phút nào bình yên, phải sống triền miên trong tình trạng căng thẳng. Tất cả mọi người đều chịu đựng rất nhiều. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục sứ mệnh là nâng cao dân trí, chiến đấu vì quyền tự do xuất bản, quyền được đọc của người Việt Nam."