Vụ xe hơi VinFast: Luật sư 'bị công kích' trong cuộc chiến pháp lý

42 phút trước

Sau đó, việc nhà sản xuất xe VinFast trình báo với công an càng làm nổ ra nhiều tranh cãi.

Hai bên nói gì?

Ông Hoàng nói rằng sau đó không thấy công ty phản hồi gì mà lại thông báo gửi đơn tố cáo tới công an.

"Nhận thấy công an tham gia là mang tính pháp lý rồi, trong khi mình chỉ là một người tiêu dùng thắc mắc với bên bán hàng nhưng lại không nhận được câu trả lời gì, mà chỉ nhận được đơn tố cáo. Do đó, mình cần phải có một tổ chức am hiểu pháp lý tư vấn cho mình, bảo vệ quyền lợi cho một khách hàng như mình," ông Hoàng nói trong video đã đăng tải.