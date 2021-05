Covid-19: VN hội chẩn hàng chục ca bệnh nặng, khẩn trương mua vaccine

So với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam chỉ xếp trên Timore Leste về tỉ lệ tiêm vaccine trên tổng dân số, theo thống kê mới nhất của Our World in Data.