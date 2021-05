Người Việt Nam đã thay đổi suy nghĩ về 'tình đoàn kết với Palestine'?

Chỉ sau Chiến tranh Lạnh, quan hệ Việt Nam-PLO mới dần chuyển sang hướng thực tiễn hơn, vì Hà Nội tin rằng phát triển giao thương và nhập vũ khí từ Israel qua ngả CH Czech cũng không ảnh hưởng gì đến sự hỗ trợ mà nay mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là vật chất cho chính quyền do PLO kiểm soát ở vùng Bờ Tây, theo một số nghiên cứu quốc tế về sự dính líu của Bắc VN và người Palestine ( Cold War entanglements ).

Chúng tôi xin trích lại một số ý kiến sau đây:

"Mình có sống và làm việc ở Israel một thời gian ngắn (sản xuất phim tài liệu), gặp hàng trăm người Palestine ở những cuộc biểu tình "ôn hòa", đi đâu họ cũng hô hào đòi giết dân Do Thái. Bạn mình một lần ngồi trong xe buýt cũng bị thương vì bị ném đá trúng. Tới những đoàn làm phim từ Mỹ qua cũng có những người Mỹ gốc Palestine không ngần ngại phát biểu với mình là dân Do Thái 100% đáng chết hết!

Nội tình Palestine thì tan hoang vì chính quyền yếu và tham nhũng, dân cuồng tôn giáo. Phụ nữ Palestine nhiều người phải nhập cư vào Israel để có điều kiện đi học đi làm tự do. Dân LGBTQ+ không sống nổi ở đó. Họ thù dân Do Thái hơn là họ thương chính dân của họ. Trong khi đó bạn bè đồng nghiệp người Do Thái của mình thì 100% cực kỳ cầu hoà.