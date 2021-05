Bầu cử Việt Nam: Quốc hội và chính quyền vẫn còn 'nợ' dân?

25 phút trước

Có điều gì đáng chú ý?

"Nhà cầm quyền vẫn tuyên truyền rằng cuộc bầu cử Quốc hội là thể hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân, rằng nhân dân thực hiện quyền của mình để bầu ra Quốc hội của dân, do dân và vì dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước.

'Chỉ nghe nhạc và hô hào liên hồi'

Bầu cử là nghĩa vụ của dân?

Bao giờ bầu cử dân chủ thực?

"Tôi xin nói rằng chừng nào Việt Nam sửa Hiến pháp và sửa Luật Bầu cử sao cho các quyền tự do chính trị được đảm bảo (kể cả lập đảng chính trị; tự do ứng cử,…) mà các quyền đó được quy định rõ trong luật quốc tế là Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà chính quyền Việt Nam có nghĩa vụ phải thi hành kể từ 1982 khi Việt Nam gia nhập công ước này, thì chừng đó có thể coi là có bầu cử dân chủ đích thực.

"Nguyên tắc bầu cử tự do là phải có đa đảng và các ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử tự do. Kèm theo đó là phải có tự do báo chí, tức là mọi công dân có quyền tự do thành lập các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và không bị kiểm duyệt.