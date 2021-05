Covid-19: Thành phố Hồ Chí Minh, một tháng ba sự kiện

46 phút trước

Bầu cử quan trọng hơn?

Cảnh sát cơ động và công an

Trước ngày bầu cử, nhà nước không ngớt tuyên truyền “quyền lợi và nghĩa vụ cử tri”. Mặt khác họ nhấn mạnh đến công tác an ninh của dịp này.

Trung tướng công an Tô Ân Xô phát biểu:

Kết quả là, “Lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.” theo tờ Nhân Dân.