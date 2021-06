Covid-19: VN ‘không chủ quan’ trước đợt dịch mới nhất ở các khu công nghiệp

50 phút trước

Tổng số ca của đợt dịch từ ngày 27/4 đến nay cao gấp 3,4 lần so với tổng số ca của đợt dịch từ ngày 28/1.

Trong phỏng vấn với BBC ngày 02/06/2021, tác giả bài viết, người đã sống tại Campuchia nhiều năm, cũng so sánh về cách phòng chống dịch giữa hai nước.

Xét về cân bằng giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, tôi nghĩ là Việt Nam kể từ khi bắt đầu đại dịch thực hiện rất tốt trong phần lớn năm 2020. Chính phủ tiền nhiệm đã đặt ưu tiên an toàn lên trên kinh tế. Đây là một trong những chính phủ tại Đông Nam Á chủ động nhất và thành công. Những biện pháp giãn cách được đưa ra rất sớm và rất nghiêm ngặt. Nhưng rõ ràng, do tính chất đặc biệt của Việt Nam, so với các nước khác và khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam có thể có những hạn chế nghiêm ngặt như vậy vào năm 2020. Nền kinh tế của Việt Nam vẫn có tăng trưởng và là một trong số ít nước ở châu Á có tăng trưởng.