TS Evyn Lê Espiritu Gandhi nói về 'tình đoàn kết' Việt Nam-Palestine

37 phút trước

Trong bài, tôi lần theo dấu vết các mối liên hệ lịch sử giữa Việt Nam và Palestine từ năm 1967 đến năm 1975. Những mối liên hệ này có thể được gộp chung và chia thành hai loại liên hệ. Thứ nhất là "Những vướng mắc Chiến tranh Lạnh": trong thời kỳ này, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hiểu rằng cả Việt Nam và Palestine là những không gian dễ bị Liên Xô ảnh hưởng, và điều đó trở thành lý do khiến Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào cả hai khu vực. Với cách tập trung vào ảnh hưởng của Liên Xô từ khuôn khổ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã đánh giá thấp những lý do nội địa phức tạp thúc đẩy người Việt Nam và người Palestine đấu tranh cho tự do và độc lập.