Việt Nam: Phân cấp, phân quyền sẽ giúp 'đốt lò' hiệu quả hơn?

một giờ trước

'Đã ăn sâu vào đời sống xã hội'

Từ Hà Nội, hôm 04/6, nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, cựu sỹ quan an ninh thuộc Bộ Công an Việt Nam nêu góc nhìn với BBC:

"Theo tôi, tới đây muốn chống tham nhũng một cách thực chất, giải quyết từ gốc rễ và có hiệu quả thì phải kiểm soát được tình trạng lạm dụng quyền lực trong hệ thống đảng, chính quyền. Nhưng muốn kiểm soát được tình trạng đó thì lại phải dựa vào dân và hệ thống luật pháp hoàn thiện, cơ quan tư pháp trong sạch. Từ đó, thấy ngay nhu cầu phải có tự do báo chí, báo chí tư nhân, tự do lập hội, Quốc hội thực sự của dân.

'Xảy ra ở nhiều cấp chính quyền'

Có muốn làm hay không mà thôi?

"Do sự khác biệt trong văn bản pháp luật và do cả truyền thống văn hóa, rất khó đưa ra một bức tranh chính xác về tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, bởi vì những gì QT coi là tham nhũng thì lại được coi là thông lệ ở VN. Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng do Tổ chức Minh bạch QT đưa ra lại chỉ khảo sát về tham nhũng trong bộ phận công do không có dữ liệu từ các khu vực khác. Vì thế, việc tham nhũng trong những khu vực kinh tế khác sẽ rất khó bị kết án dù cùng với việc xuất hiện các tập đoàn lớn có trị giá hàng tỷ USD, hoạt động ở nhiều khu vực trong hoàn cảnh luật pháp không chặt chẽ, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.