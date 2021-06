Tham nhũng là virus 'nguy hiểm hơn Covid' và thùng táo Đảng 'nhiều quả thối'

4 giờ trước

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt về tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, hôm 07/6/2021 từ Hội An, kinh tế gia Bùi Kiến Thành nói:

'Hạt giống' tham nhũng được gieo thế nào?

Chiến dịch 'đốt lò' chống tham nhũng tại Việt Nam đang được đảng CSVN tiến hành và do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo

Theo ông Bùi Kiến Thành, tiến trình từ 'hạt giống gieo mầm' nay phát triển thành một vấn nạn to lớn, đã chứng kiến những đổi thay từ bên trong lòng của đảng viên Cộng sản và quan chức chế độ:

'Không hành động, sẽ tiếp tục chìm đắm'

"Trong tiếng Anh có câu "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely", có thể suy ra mà hiểu rằng quyền lực có xu hướng hủ bại, tha hóa và càng chuyên quyền hay quyền lực càng tuyệt đối, thì hủ bại, tha hóa càng tuyệt đối.