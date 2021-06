TS. Phạm Thị Kiều Ly và luận án về Lịch sử chữ quốc ngữ được giải của Pháp

TS. Phạm Thị Kiều Ly: Luận án này của tôi là một trong ba luận án xuất sắc nhất được giải thưởng của tổ chức GIS Asie (French Academic network on Asian studies). Gis Asie quy tụ khoảng 1.250 nhà nghiên cứu về châu Á. Giải thưởng cho luận án GIS Châu Á là một trong số các hoạt động của tổ chức này nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ và thúc đẩy các nghiên cứu về Châu Á. Năm 2020, tổ chức trao giải thưởng cho ba luận án xuất về lĩnh vực của khoa học xã hội và nhân văn (đây là lần trao giải thứ 3 của tổ chức).

Bí quyết chia sẻ với bạn trẻ

TS. Phạm Thị Kiều Ly: Việc tôi muốn làm luận án về Lịch sử chữ quốc ngữ xuất phát từ sự vô minh của chính bản thân tôi về lịch sử văn tự của Việt Nam, thời điểm đó (khoảng năm 2012), tôi không hề biết vì sao chúng ta lại dùng chữ viết Latinh. Với mong muốn đi tìm câu trả lời cho sự tò mò của bản thân, tôi bắt đầu đọc tài liệu liên quan đến lịch sử chữ quốc ngữ và ước muốn làm một công trình nghiên cứu sâu hơn về đề tài này. Rất may mắn là tôi đã được học bổng của vùng Ile de France (Pháp) để làm đề tài này trong điều kiện tài chính ổn định.

Ngoài ra, tôi may mắn vì có những người thầy tuyệt vời đó là học giả Dan Savatovsky, ông là Giáo sư hướng dẫn chính của tôi. Savatovsky là Giáo sư của Đại học Sorbonne nouvelle, Giám đốc trường Tiến sĩ về Khoa học Ngôn ngữ, chuyên nghiên cứu về Lịch sử giảng dạy tiếng Pháp và Lịch sử các Lý thuyết ngôn ngữ.

Ông luôn tin tưởng và để tôi tự do lựa chọn đường hướng nghiên cứu của mình. Điều quan trọng nhất là ông đã dạy tôi cách trở thành một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp : từ chuyện viết bài, chọn tạp chí, đến tổ chức hội thảo quốc tế và xây dựng mạng lưới nghiên cứu. Ngoài ra, tôi còn có một người thầy đỡ đầu, đó là là học giả Michel Ferlus, người chuyên nghiên cứu về lịch sử các ngôn ngữ vùng Đông Nam Á, ông đã dạy tôi về lịch sử tiếng Việt, nhưng luôn lắng nghe tất cả những phát kiến mới trong nghiên cứu của tôi và luôn động viên tôi cần có thêm nhiều kết quả nghiên cứu tốt hơn nữa.

Phụ nữ và nghiên cứu khoa học

BBC : Theo Tiến sỹ, phụ nữ làm nghiên cứu khoa học thời nay có điểm khó, dễ, thuận lợi , thách thức gì đáng nói so với thế hệ trước? Có điều gì Tiến sỹ muốn chia sẻ thêm với các bạn trẻ quan tâm tới lĩnh vực của chị nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung?

TS. Phạm Thị Kiều Ly: Thực ra phụ nữ hay nam giới làm nghiên cứu khoa học đều cần đam mê và chấp nhận một số hy sinh nhất định. Nhưng đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Thế hệ chúng tôi được tự do hơn và có nhiều công cụ hỗ trợ hơn thế hệ trước. Như mảng nghiên cứu về văn tự cổ của tôi, việc có Internet giúp tôi rất nhiều, các thế hệ trước đây cần phải đến văn khố để đọc tư liệu trong nhiều ngày, nhiều tháng; nhưng giờ đây, nếu tôi muốn có thông tin chính xác về văn bản mình cần, tôi có thể đặt thủ thư chụp lại tư liệu đó và chuyển lại cho mình.

Dự định nghiên cứu tiếp theo

Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly là nhà ngôn ngữ học có luận án thuộc ngành Khoa học Ngôn ngữ được bảo vệ tại Đại học Sorbonne nouvelle , Pháp năm 2018 . Luận án này có tiêu đề "Lịch sử ngữ pháp và chữ viết dùng chữ cái Latinh của tiếng Việt từ 1615 đến 1919 " (La grammatisation du vietnamien de 1615 à 1919 : histoire des grammaires et de l'écriture romanisée du vietnamien.)

GIS (Asie) là một Mạng lưới Học thuật Phápdành cho Nghiên cứu Châu Á (GIS Asie), tập hợp, phối hợp và hỗ trợ các cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực Châu Á học có liên hệ với Pháp Mạng lưới bao gồm 80% cộng đồng, tức là 1.130 học giả trong33 nhóm nghiên cứu đặt tại Pháp, Bỉ và Á châu. Các nhóm này thuộc 25 trường đại học và tổ chức nghiên cứu được liên kết chính thức. GIS Asie có mục đích cơ cấu và liên kết các Nghiên cứu Pháp - Á, tham gia đào tạo các học giả trẻ, cung cấp hỗ trợ cho việc quốc tế hóa cộng đồng Nghiên cứu Pháp Á và thực hiện giám sát khoa học, phổ biến và hỗ trợ công tác nghiên cứu châu Á, trong số các sứ mạng khác.