EU nói VN còn có 'vi phạm nhân quyền' và tự do báo chí 175/180 thế giới

một giờ trước

Chính phủ Việt Nam cho rằng báo cáo của EEAS 'chưa khách quan' và "tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam được thể hiện rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung".

EEAS nói gì về quyền con người ở Việt Nam?

Đây là điều dễ gây tranh cãi, đầu tiên là vì chính phủ VN không công nhận khái niệm "tù nhân lương tâm" (prisoners of conscience), và thêm nữa là họ phủ nhận việc có giam giữ bất cứ ai vì lý do chính trị.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói gì?

Nhiều luật nhưng là để nhà nước dễ kiểm soát?

Trong bài "Why Are Peaceful Human Rights Activists Still Behind Bars in Vietnam?" ông Kasit Piromya cho rằng một luật về tôn giáo và tín ngưỡng hồi đầu 2018 của Việt Nam "cho chính phủ nước này nhiều quyền hạn rộng khắp để kiểm soát, hạn chế hoạt động tôn giáo".