Việt Nam: Vụ án quan chức tình báo Nguyễn Duy Linh 'rất đặc biệt'

một giờ trước

Hôm thứ Năm, nhiều báo chính thống cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu cán bộ thuộc Bộ Công an, từ Hà Nội.

Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, cựu Thiếu tá an ninh bình luận với BBC:

'Các ung nhọt sẽ còn vỡ lở?'

"Vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") - thượng tá an ninh Bộ Công an gây chấn động dư luận cả nước. Hàng loạt tướng tá bị kỷ luật, lâm vòng lao lý.

"Tôi cũng thấy rằng truyền thông nhà nước khi đưa tin những vụ việc tiêu cực của giới chức công an khá dè dặt. Tất cả đều chép nguyên văn thông cáo báo chí của bộ công an, như kiểu "bắt gà chết". Không tờ báo nào dám điều tra độc lập.

"Tôi cho rằng nhận thức rõ nguy cơ ấy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trương mạnh tay chống tiêu cực, gọi nôm na là công cuộc đốt lò. Bản thân ông phải tiếp tục trực tiếp tham gia Thường vụ Đảng ủy công an trung ương, và như thế rất có thể tới đây, các ung nhọt trong ngành công an sẽ còn vỡ lở," nhà báo Võ Văn Tạo nói với BBC cùng trên quan điểm riêng.

Báo chí nhà nước nói gì?

"Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh là cán bộ cấp cao trong ngành công an, được đào tạo cơ bản và có trình độ hiểu biết pháp luật.

Vẫn theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, kết luận điều tra cho hay khi nói chuyện điện thoại, bị can Linh nói với ông Vũ: "Tao đã đọc hồ sơ của mày rồi, lúc nào ra Hà Nội gặp nhau tao sẽ nói chuyện sau". Bị cáo Linh còn khuyên Vũ: "Đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt, cố gắng qua châu Âu…". Sau khi nói chuyện với Vũ xong, bị can Linh nói với Hòa: "Vũ nó có ý định ủng hộ tôi về tài chính để lo công việc", "Cậu về nói với nó sớm".

"Đến ngày 28 và 29/8/2017, bị can Linh tiếp tục nhắn tin nhờ bị can Hồ Hữu Hòa đôn đốc Phan Văn Anh Vũ gửi đồ vật, tài sản để lo công việc. Sau đó Vũ đã 4 lần chuyển các túi quà, hộp quà và thông qua Hoàng Nam Trung gửi đến cho cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo.

"Tại cơ quan điều tra, trước ngày 14/10/2020, bị can Linh không thừa nhận quen biết, liên lạc cũng như nhận quà, tiền từ Phan Văn Anh Vũ. Sau khi cơ quan điều tra sử dụng chứng cứ thu thập được để chứng minh thì bị can Linh mới thừa nhận thông qua Hồ Hữu Hòa nói chuyện điện thoại với Vũ nhưng chỉ để "chia sẻ, động viên Vũ."

"Theo kết luận của cơ quan công an, trong quá trình điều tra, bị can Linh luôn có hành vi che giấu những hành vi của mình cũng như đồng phạm, khai báo quanh co thiếu trung thực. "Từ khi bị bắt tạm giam, bị can Nguyễn Duy Linh vẫn chưa thành khẩn khai báo về những hành vi vi phạm pháp luật của mình cũng như đồng phạm," kết luận nêu.