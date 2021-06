Lịch sử: Vì sao nhiều điệp viên, biệt kích VNCH bị bắt khi ra miền Bắc?

Có hai lý do chính khiến nhiều điệp viên Việt Nam Cộng hòa bị bắt giữ khi thâm nhập miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh trước đây, theo một cựu điệp viên VNCH từng ngồi tù 18 năm trong các nhà tù, trại giam ở miền Bắc Việt Nam trước và sau ngày đất nước này thống nhất.

"Tuy nhiên, tôi cho rằng họ cũng huyền thoại hóa các nhân vật của họ hay cường điệu lên so với sự thực, thực tế mà thôi.

"Sự quản lý chặt chẽ này, cộng với theo dõi của công an, mật vụ gây ra nhiều khó khăn cho các hoạt động thâm nhập, trong khi đó miền Nam với chế độ tư bản phần nào tương đối tự do, người dân ở thành phố nào, làm gì, do quyền riêng tư, rất khó ai biết hết.