Việt Nam: Quan sát nước ngoài nói gì về tăng trưởng GDP 5,64% sáu tháng đầu?

một giờ trước

Cơ quan này cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2021 ước tính tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 0,39% của quý II/2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6,73% của quý II các năm 2018 và 2019.

Bloomberg dẫn một bình luận của Gareth Leather, nhà kinh tế châu Á cấp cao tại Capital Economics: "Khi nhìn sâu hơn, chứ không chỉ chú tâm vào mức tăng trưởng nhảy vọt theo năm do cơ sở so sánh yếu, thì thống kê GDP cho thấy Việt Nam đang phải đối mặt với tổn thất kinh tế nặng nề do nỗ lực kiểm soát virus."