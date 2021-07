Ông Mai Phan Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội trốn thuế

6 phút trước

Truyền thông nhà nước ngày 2/7 nói Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Mai Phan Lợi để điều tra về tội trốn thuế quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự 2015.

Từng nhiều năm làm báo

Quyết định do Bộ trưởng Bộ TT&TT khi đó là Trương Minh Tuấn ký nêu rõ: Thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBĐ 00596, thời hạn 2016-2020 của ông Mai Phan Lợi được cấp tại Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, do vi phạm tiết c điểm 9.1 khoản 9 Mục II Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam; gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ; làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo.