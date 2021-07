Công an nổ súng dẹp loạn tại trại tạm giam Chí Hòa

Nguồn hình ảnh, Google Maps Chụp lại hình ảnh, Vị trí trại giam Chí Hòa

Cảnh sát vũ trang đã nổ súng tại trại tạm giam Chí Hòa ở TP HCM sau khi nhiều phạm nhân gây rối.

Vào lúc khoảng 19 giờ ngày 6/7, người dân sống xung quanh trại tạm giam Chí Hòa ở quận 10, TP HCM nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ khuôn viên trại giam.

Ngay sau đó, nhiều ô tô lớn chở cảnh sát cơ động và các lực lượng công an đã được điều đến.

Báo VNExpress cho biết tới 19 giờ 50, ít nhất 6 loạt tiếng nổ tiếp tục vang lên. Hơn hai tiếng sau, một ô tô chở phạm nhân và sáu xe chở cảnh sát mặc đồ bảo hộ từ trong khám đi ra ngoài.

Một đoạn video quay cảnh trại giam tối tăm với nhiều tiếng nổ liên hồi cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Đến 1 giờ sáng 7/7, Công an TP HCM đã công bố thông tin về vụ việc.

Theo đó, vào chiều 6/7, Công an TP HCM đã tổ chức khám sức khỏe cho bị can, phạm nhân tại trại tạm giam Chí Hòa. Trong lúc lực lượng y tế trại tạm giam khám bệnh thì "một số can phạm nhân kích động số can phạm nhân khác gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ".

Công an TP HCM đã điều động lực lượng phối hợp với quản giáo trại tạm giam Chí Hòa để xử lý, ổn định an ninh trật tự, đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam.

Báo Thanh Niên cho hay một số người đã được chuyển về trại giam T30 tại huyện Củ Chi ngay trong đêm để thực hiện giãn cách, phòng chống Covid-19.

Cơ quan điều tra hiện đang làm rõ hành vi của một số người liên quan và chưa đưa ra bình luận về những tiếng nổ phát ra trong vụ gây rối.

Trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 cũng đã lây lan vào trại tạm giam Chí Hòa. Báo VNExpress dẫn thông tin từ công an cho hay, hôm 3/7, một nam bị can 26 tuổi trong vụ án mua bán trái phép ma túy bị tạm giam đã có triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện 30/4 của Bộ Công an. Đến khuya cùng ngày, người này đã tử vong.

Cơ quan y tế sau đó xác định nguyên nhân là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính Covid-19.

Hồi cuối tháng 6, ba cán bộ quản giáo trong trại giam Chí Hòa cũng được phát hiện nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, TP HCM đã phát hiện thêm 81 ca dương tính Covid-19 ở Trại giam Chí Hòa, gồm: 44 cán bộ, công nhân viên và 36 phạm nhân.

Khám Chí Hòa do Nhật giúp Pháp xây dựng vào năm 1943 và hoàn tất năm 1950, có thể chứa từ 2.000 - 7.000 tù nhân, theo sách Địa chí văn hóa thành TP HCM.

Từ đó đến nay, trại giam này đã được các chính quyền khác nhau qua các thời kỳ sử dụng làm nơi giam giữ.

Theo báo cáo của Công an TP HCM, trong những năm gần đây, trại tạm giam Chí Hòa đã bị xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn giam giữ phạm nhân và cũng đang quá tải.