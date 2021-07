Nhà văn Nguyễn Viện và tác phẩm mới "Thảo mai trên dốc gió"

một giờ trước

Viết đã là một hành trình cô đơn, nhưng sống trong một đất nước không có tự do xuất bản, biết chắc tác phẩm của mình sẽ chỉ đến với một số lượng bạn đọc hiếm hoi bởi tự từ chối (và bị từ chối) in công khai trong nước, hành trình đó càng cô đơn gấp bội và phải có một cố gắng vượt bậc để đối diện với con chữ.

Với một nhà văn, khi "không thể không viết", bắt buộc mình khổ dâm cùng con chữ, đó chính là tư cách sống của chính ông ta. "Thảo mai trên dốc gió" theo giới thiệu là tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Viện vừa được NXB Mõm Vuông in và phát hành, cùng mạch văn hậu hiện đại của Đĩ Thúi (từng được in riêng và nay in chung một tập).