Việt Nam: Đưa mèo đi cấp cứu giữa dịch, công an phạt, ‘đúng hay vô cảm’?

21 phút trước

Vụ việc hai bạn trẻ đưa mèo đi cấp cứu và bị phạt khi tỉnh Long An đang áp dụng cách ly xã hội đã làm nổ ra tranh cãi về pháp lý cũng như khía cạnh nhân văn của câu chuyện.

"Do đó, để hiểu và giải thích nội dung này của Chỉ thị 16 phải đặt trong bối cảnh và văn hoá của Việt Nam. Ở Việt Nam vẫn còn tình trạng ăn thịt chó, thịt mèo thì rõ ràng tính mạng, sức khỏe của chó, mèo không thể được xem trọng và càng không thể được xem trọng như tính mạng, sức khỏe của con người được."

'Nó yếu lắm rồi, con xin chú'

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Long An vào ngày 13/7. Hai bạn trẻ, một nam một nữ, chở một con mèo đi chữa bệnh thì bị thiếu tá Nguyễn Anh Đức thuộc Đội Cảnh sát giao thông của Công an TP Tân An, dừng xe vì cho rằng hai người này vi phạm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.