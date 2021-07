Covid-19: Việt Nam phong tỏa 19 tỉnh thành miền Nam

Covid-19: Việt Nam phong tỏa 19 tỉnh thành miền Nam

23 phút trước

'Giãn cách toàn xã hội'

Trong những ngày qua, tại các tỉnh thành đã áp dụng "giãn cách xã hội", cảnh sát dựng chốt kiểm soát tại các điểm giáp ranh giữa các địa phương và chỉ những người có xác nhận xét nghiệm âm tính mới được đi qua. Các trường hợp đi lại trên đường đều có thể bị chặn để kiểm tra và nếu không chứng minh việc ra khỏi nhà vì lý do chính đáng đều có thể bị phạt.

TP Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên điều chỉnh chính sách này, với việc để những người tiếp xúc gần với F0 được cách ly tại nhà, do các địa điểm cách ly tập trung của nhà nước đã quá tải.

Trên mạng hôm 12/7 lan truyền đoạn âm thanh đối thoại giữa người dân với nhân viên y tế cấp phường, cho thấy có tình trạng các ca F1 đang tự cách ly tại nhà trở bệnh nặng nhưng bị từ chối đưa đi cách ly vì lý do "hết giường bệnh". Giới chức y tế xác nhận sự việc , và đã đưa những người nghi bị bệnh tới một bệnh viện dã chiến sau đó vài giờ.

Việt Nam hiện đang đạt tốc độ tiêm vaccine thấp nhất Đông Nam Á, với chưa đến 300 ngàn người được tiêm vaccine đầy đủ và khoảng trên 4 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều, theo số liệu do Our World in Data cập nhật tính đến ngày 14/7/2021.