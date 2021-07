Covid: Bệnh viện ở TP HCM hỏa táng thi thể người Hàn mà không thông báo

Lo ngại lây lan virus corona ở Việt Nam

Bài của Jun Ji-hye viết "Vietnamese hospital cremates body of Korean virus patient without notice", cho biết "bệnh viện đã đơn phương làm việc này (unilaterally cremated the body), mà không cho thân quyến người quá cố biết.