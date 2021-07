Giới nghiêm toàn TP HCM, Bí thư Thành ủy mong ‘nhân dân lượng thứ’

51 phút trước

Giới nghiêm toàn thành

Ông Phong cho biết bắt đầu từ tối 26/7, người dân tuyệt đối không ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo vị lãnh đạo TP HCM, hiện nay tình hình diễn biến khó lường do một bộ phận người dân không thực hiện nghiêm việc giãn cách. Ở một số địa bàn đang diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau, thậm chí nhiều người đi ra đường dù đang áp dụng Chỉ thị 16/2020.

Báo Công an TP HCM dẫn lời ông Phong cho biết công an sẽ tuần tra, xử lý người ra đường không có lý do chính đáng, và rằng chính quyền thành phố mong người dân chia sẻ, hợp tác để công tác chống dịch đạt kết quả.